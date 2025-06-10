Физики установили новый мировой рекорд точности работы кубита

Физикам из Оксфорда удалось установить новый мировой рекорд точности управления кубитом, достигнув уровня ошибок 0,000015% (одна ошибка на 6,7 млн операций), что в 10 раз лучше предыдущего результата 2014 года. Об этом сообщает Phys.org.

Это важный шаг к созданию надежных квантовых вычислительных устройств, особенно для решения сложных задач, требующих миллионов операций. Новая технология снижает необходимость в избыточных кубитах, уменьшая затраты и габариты устройств.

Достижение основано на использовании иона кальция в роли кубита и электронном управлении вместо лазерного, что делает его более устойчивым, дешевым и простым в интеграции. Эксперименты проводились при комнатной температуре, что упрощает техническую реализацию.

Авторы отмечают, что это лишь первый шаг. Для полноценных квантовых вычислений нужны точные двухкубитные элементы, которые пока демонстрируют худшие результаты. Параллельно консорциум CSC, SURF и Nokia установил рекорд скорости передачи данных — 1,2 Тбит/с на 3500 км.

Ранее сообщалось, что компании Amazon удалось собрать квантовый компьютер на кошачьих кубитах. Специалисты представили инновационное решение, объединяющее надежное оборудование, систему обнаружения и устранения ошибок. Квантовая вычислительная система Amazon, предназначенная для обеспечения стабильности квантовой информации, то есть квантовых состояний кубитов, объединяет в себе два вида аппаратных кубитов