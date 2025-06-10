«Роскосмос» завершил сбор летного экземпляра двигателя для ракеты «Союз-5»

В госкорпорации «Роскосмос» сообщили о завершении изготовления лётного экземпляра двигателя для новой ракеты «Союз-5», пуск которой намечен на конец 2025 года.

«Конструкторском бюро химавтоматики завершено изготовление экземпляра для лётных испытаний», — говорится в Telegram-канале компании.

Как отмечается, двигатель разработан в цифровой среде и работает на нафтиле и жидком кислороде.

В компании подчеркнули, что лётный экземпляр успешно прошёл контрольные испытания.

В начале июня гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что первый запуск ракеты «Союз-5» с Байконура ожидается в декабре.