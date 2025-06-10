Apple готовит революцию: что надо знать про iOS 26

На конференции WWDC 2025 Apple, по традиции, представила следующую версию операционной системы iOS. Правда, называться она будет не iOS 19, как предполагали многие, а iOS 26 — возможно, крупнейшее обновление со времен iOS 7 12-летней давности. Мы собрали все, что нужно знать об iOS 26, в одном тексте.

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Обновленный дизайн операционных систем

Apple представила новый язык дизайна под названием Liquid Glass — он появится не только на iPhone, но и на всех остальных устройствах производителя. Обновление вдохновлено осью visionOS, используемой на шлеме виртуальной реальности Vision Pro. По словам компании, он интегрирует много прозрачных элементов и «ведет себя так же, как стекло в реальности». Части интерфейса отныне «рендерятся в ральном времени», что позволяет им реагировать на движение подсветкой и переменой цветов.

Liquid Glass затронет практически каждую часть операционной системы, включая приложения, кнопки, слайдеры, «Центр управления» и домашний экран. Вкладки тоже изменятся — они будут сжиматься и расширяться по мере скроллинга экрана.

Улучшенные «Сообщения»

«Сообщения» в iOS 26 потенциально получат много обновлений, которые способны сделать групповые чаты гораздо лучше. Так, пользователи смогут выбирать фоновый рисунок чатов, чтобы придать им больше индивидуальности. Для того, чтобы принимать совместные решения, в групповых чатах можно будет создавать опросы, а в самом окошке диалогов наконец появятся индикаторы набора текста.

Синхронный перевод звонков

В iOS26 ИИ Apple Intelligence сможет переводить речь собеседника в голосовом звонке в реальном времени. Производитель намерен встроить эту функцию в «Сообщения», FaceTime и «Телефон», причем перевод будет обрабатываться полностью на устройстве — из соображений приватности.

Улучшения Apple Intelligence

iOS 26 получит несколько новых функций на базе Apple Intelligence. Visual Intelligence позволит искать вещи, находящиеся прямо на экране, Genmoji — совмещать два эмодзи в один, а Shortcuts призван оптимизировать рабочие процессы пользователя с помощью ИИ. Давно анонсированные улучшения для Siri должны стать доступны осенью. Помимо этого, Apple собирается добавить больше опций по поддержке сторонних ИИ-моделей на iOS.

Новое приложение «Игры»

«Игры» должна стать новым игровым центром iPhone. На домашнем экране приложения можно посмотреть информацию об обновлениях и событиях в играх, вкладка Apple Arcade позволит листать каталог игр сервиса, а в «Библиотеке» хранятся все когда-либо загруженные игры. Наконец, на вкладке Play Together будет информация о том, во что играют ваши друзья.

Мелкие нововведения и изменения