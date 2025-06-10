Google анонсировала выход стабильной версии Android 16

Корпорация Google пообещала скорый релиз стабильной версии Android 16.

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Об этом говорится в блоге Android Developers в X.

«Скоро наступит время финального релиза Android 16! Увидимся завтра», — говорится в сообщении, опубликованном в ночь на 10 июня. Вероятнее всего, новая версия операционной системы (ОС) будет доступна после 11 июня. Журналисты 9to5Google анонса iOS 26 от Apple 9 июня.

Стабильная версия нового поколения Android будет в первую очередь доступна для смартфонов Google Pixel. Затем до конца 2025 года она появится на совместимых устройствах других брендов. Авторы 9to5Google заметили, что это будет не очень масштабное обновление — так, Android 16 с новым дизайном Material 3 Expressive появится только через несколько месяцев.

Первая стабильная версия Android 16 получит новые показатели состояния аккумулятора, функцию отображения статуса прогресса Live Activities для определенных приложений, быстрый доступ к платежному сервису Google Wallet и расширенные настройки защиты устройства Advanced Protection.

В конце мая американская корпорация Google выпустила новую бета-версию операционной системы (ОС) Android 16. Она стала доступна для скачивания на смартфонах Google Pixel по всему миру.