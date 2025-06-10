Археологи сделали сенсационное открытие — нашли фрагмент золотого браслета, датируемый примерно XI веком. Эта находка, обнаруженная поисковиком металлов Рональдом Клюкасом, подтверждает присутствие викингов на острове Мэн, находящемся между Ирландией и Англией.

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Рональд Клюкас рассказал, что обнаружил раздавленный фрагмент украшения во время очередной экспедиции.

«Я долгое время занимаюсь поисками, и золото обычно дает слабый сигнал на металлоискателе, поэтому я не мог сразу поверить в свою удачу», — отметил он. Вскоре после этого специалисты подтвердили, что найденный предмет — это часть золотого браслета, изготовленного искусным ювелиром эпохи викингов.

Этот браслет, состоящий из восьми переплетенных золотых полос, был создан с использованием сложных техник, что свидетельствует о высоком мастерстве древних ремесленников. Вес находки — около одной унции, а изначально она могла иметь длину около трех дюймов, если бы ее распрямить. Однако браслет был найден согнутым пополам, что говорит о его возможной функции как валюты или ценного предмета.

По словам куратора отдела археологии Национального наследия острова Мэн Эллисон Фокс, такие украшения в эпоху викингов выполняли двойную роль: они служили как личные ценности, так и символы богатства и статуса. Более того, разрезанный браслет, по мнению экспертов, мог использоваться как форма валюты — его разрезали на части, чтобы оплачивать разные покупки или услуги.

«Этот фрагмент, вероятно, был использован в качестве валюты для оплаты дорогих товаров или услуг», — объяснила Фокс.

Она добавила, что разрезание браслета указывает на его функцию как средства обмена, что подтверждает наличие развитых торговых связей и экономической системы у викингов на острове Мэн.

Археологи обнаружили, что браслет был закопан или спрятан в земле, что вызывает множество вопросов. По словам Фокс, возможно, его спрятали для сохранности, потеряли или даже закопали в качестве подношения богам викингов. Время и обстоятельства этого действия остаются загадкой, однако находка дает ценную информацию о религиозных и культурных практиках древних скандинавов.

Остров Мэн был заселен викингами еще в 798 году, и с тех пор он стал важным стратегическим и торговым центром. Благодаря своему расположению он служил портом для морских нападений, торговых экспедиций и сельскохозяйственных работ. Археологические раскопки на острове выявили множество захоронений, остатков архитектуры и артефактов, свидетельствующих о богатой культуре викингов.

Ранее на острове были найдены инструменты, оружие, украшения и даже целые захоронения, что подтверждает значимость этого региона в эпоху викингов. Недавняя находка золотого браслета добавляет новые детали к пониманию их социального и экономического устройства.

Предыдущие находки Рональда Клюкаса включают слитки серебра и свинца, использовавшиеся викингами в качестве валюты.