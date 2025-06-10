Windows 11 получил обновленное меню «Пуск»

Microsoft начала открытое тестирование обновленного меню «Пуск» среди участников Windows Insider в Dev-канале. Об этом сообщает The Verge.

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Ключевые изменения включают плавную прокрутку, дополнительные настройки и два новых режима отображения приложений — категоризированный и сеточный. Новый дизайн позволяет «Пуску» мгновенно получить доступ ко всем установленным программам без необходимости перехода на дополнительные страницы.

Размер меню адаптируется к диагонали экрана: владельцы крупных дисплеев увидят больше колонок закрепленных приложений и рекомендаций, тогда как на компактных устройствах интерфейс будет оптимизирован под размеры экрана.

Кроме того, Microsoft представила кнопку для управления «Связь с телефоном», а также расширенные настройки экрана блокировки, включая возможность редактирования виджетов. В числе других нововведений — поддержка входа в систему с помощью PIN-кода через геймпад, что призвано упростить работу пользователей портативных игровых устройств.

Когда эти нововведения будут добавлены в стабильные версии Windows 11, не уточняется.