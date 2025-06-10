Apple лишила обновлений все компьютеры с процессором Intel

Корпорация Apple больше не будет выпускать обновлений для своих компьютеров на базе Intel. На это обратило внимание издание MacRumors.

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На мероприятии Platforms State of the Union для разработчиков представители Apple заявили, что все компьютеры на базе процессоров Intel лишились обновлений. Таким образом, macOS 26, представленная 9 июня и запланированная на осень, окажется последней операционной системой (ОС) для этих устройств.

C 2005 года Apple выпускала компьютеры Mac на базе процессором Intel. В 2020 году компания анонсировала полный переход на ARM-чипы собственной разработки Apple Silicon.

«Mac на базе Intel не получат macOS 27, которая выйдет в следующем году, хотя обновления, добавляющие исправления безопасности, все еще могут быть», — заметили журналисты медиа.

ОС macOS 26 под названием Tahoe получила новый дизайн Liquid Glass, продвинутую поисковую строку Spotlight, поддержку окна Live Activities и многих функций из iOS.

9 июня Apple анонсировала iOS 26 для фирменных смартфонов. ОС получила редизайн, обновленные приложения «Телефон», iMessage, «Камера», функцию перевода с иностранного языка в реальном времени. Обновление выйдет осенью.