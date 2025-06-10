Цукерберг лично занялся наймом специалистов для создания супер-ИИ

Сооснователь корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг лично координирует набор специалистов в области искусственного интеллекта для создания супер-ИИ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, Цукерберг намерен привлечь около 50 инженеров и исследователей для разработки Artificial General Intelligence (AGI, искусственного интеллекта общего назначения), способного выполнять широкий спектр когнитивных задач. Также ведется поиск нового главы ИИ-направления. Наем осуществляется напрямую, в том числе через личные встречи в резиденциях Цукерберга в Лейк-Тахо и Пало-Альто.

Как уточнили собеседники агентства, разочарование Цукерберга результатами последней модели Llama 4 подтолкнуло его к участию в создании новой структуры. Генеральный директор активно координирует все этапы, в том числе обсуждает наем в закрытых чатах с ключевыми руководителями. Для новых сотрудников уже перераспределены рабочие зоны в штаб-квартире Menlo Park - они будут размещены в непосредственной близости от офиса Цукерберга.

Агентство отмечает, что Цукерберг рассчитывает использовать AGI не только в чат-ботах и очках Ray-Ban с ИИ, но и интегрировать его во все ключевые продукты Meta, включая рекламу и голосовые сервисы. Ожидается, что часть сотрудников из текущих ИИ-подразделений будет переведена в новую структуру.

Ранее Bloomberg сообщало, что Meta планирует инвестировать более $10 млрд в стартап в сфере обработки данных для обучения искусственного интеллекта Scale AI, что станет крупнейшей отраслевой сделкой по внешнему финансированию для холдинга Марка Цукерберга. Отдельно агентство отмечало, что Meta и Scale AI в последнее время усилили работу в оборонном секторе, заключив несколько контрактов с корпорациями американского ВПК на разработку ИИ в военных целях.