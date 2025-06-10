В российском городе впервые на госслужбу приняли ИИ

В Благовещенске был проведен уникальный эксперимент в сфере кадрового менеджмента: команда уполномоченного по защите прав предпринимателей провела оптимизацию штата, заменив ключевого юриста на помощников на основе искусственного интеллекта, использующих технологии GigaChat и DeepSeek. Об этом заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Игорь Радченко в Telegram-канале.

По словам уполномоченного по правам человека, это решение было вынужденным. Из-за низких зарплат, которые были вдвое ниже рыночных, сотрудники часто увольнялись. Однако использование нейросетей не только решило проблему текучести кадров, но и значительно повысило эффективность работы, отметил Радченко.

Результаты применения новой системы оказались даже лучше, чем ожидалось. Время, которое раньше требовалось для обработки запросов от предпринимателей, сократилось с двух дней до одного часа. А за последние полгода количество арбитражных дел, в которых уполномоченный выступает в защиту бизнеса, превысило показатели всего прошлого года, отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Как сообщается, теперь искусственный интеллект помогает анализировать документы, составлять исковые заявления, отзывы в суд и даже разрабатывать стратегию защиты. При этом прежний юрист не остался без работы — его перевели на аналогичную должность в Общественную палату региона.