Росатом создал новый материал для строительства космических кораблей

Ученые Росатома разработали уникальный материал, из которого можно строить элементы космических станций. Это углеволокно, способное выдерживать и высокие, и низкие температуры, не меняя своей структуры. Корреспондент «МИР 24Дмитрий Барбаш был среди тех, кто первым увидел изобретение российских ученых.

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Это еще один рывок в российской науке. Казалось бы, обычные пластины. Но они могут в корне могут изменить космическое кораблестроение. Поверхности антенн, телескопов из нового композитного материала будут устойчивее, например, к воздействию солнечных лучей и низких околоземных температур.

«Источник энергии, который хочешь в космосе создать, может иметь большие тепловые выделения. И если тебе эти тепловые выделения нужно снять и создать конструкцию, которая не будет изменять размеры, то как раз мезофазные углеродные волокна сильно выигрывают.

А все дело в этих тончайших нитях. Процесс производства это как прясть шерсть, когда из натуральных волокон получается пряжа. Только ее не наматывают на веретено, а пропускают через несколько печей. Температуры в них почти как на поверхности Солнца.

«Для достижения выдающихся характеристик, таких как модуль упругости, необходимо проводить обработку при более высоких температурах. Это уже процесс графитации, там температура достигает трех тысяч градусов.

После такой закалки углеволокно уже не боится колебаний температур. И, главное, не деформируется. Чтобы было понятней: если в холодный стакан налить кипяток, стакан лопнет. С новым материалом такое не произойдет.

«Если мы имеем минимальный коэффициент термического расширения, который в материалах из углеродных волокон можно получить, то мы можем обеспечивать их работоспособность в условиях перепада температур, когда с одной стороны она огромная, с другой близкая к абсолютному нулю, отрицательная по Кельвину, когда молекулы вообще не движутся.

А еще эти нити прочные как сталь. Изделия из них могут использовать атомная, авиационная, энергетическая отрасли. До этого момента углеволокно наивысшего класса в России не производили.