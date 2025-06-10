«Перепишет историю»: ученые нашли второй скрытый город под пирамидами Египта

Ученые обнаружили второй "скрытый город" под египетскими пирамидами в Гизе, сделав открытие, которое переписывает историю. Исследователи, обнаружившие ранее подземный "скрытый город" в Египте, объявили об открытии еще одного города, который, по их словам, "доказывает" существование массивного подземного комплекса, соединяющего пирамиды Гизы на глубине 2000 футов под поверхностью.

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Недавно обнаруженные под египетскими пирамидами шахты и камеры могли бы переписать историю, если бы их правдивость подтвердилась, пишет Daily Mail. Команда итальянских исследователей впервые заявила, что обнаружила обширные подземные сооружения под пирамидой Хефрена в марте, что вызвало ожесточенную реакцию со стороны известных археологов, которые назвали находки "ложными" и не имеющими научной основы.

Знаменитый археолог доктор Захи Хавасс, главный критик команды, говорит, что георадар, проникающий в землю, не может видеть на глубине тысяч футов под поверхностью.

Команда исследователей, как сообщается, обнаружила похожие шахты под пирамидой Менкаура, самой маленькой из трех главных пирамид в Гизе, спустя несколько месяцев после их первоначальных находок под пирамидой Хефрена.

Комплекс Гиза, расположенный к западу от Каира, включает в себя пирамиды Хуфу, Хефрена и Менкаура, а также Большого Сфинкса. Все они окутаны тайной из-за неясных методов строительства, точного астрономического расположения и до сих пор обсуждаемого назначения, напоминает Daily Mail.

Филиппо Бьонди, эксперт по радиолокации из Университета Стратклайда в Шотландии и соавтор исследования, рассказал Daily Mail, что их данные показывают 90-процентную вероятность того, что Менкаур находится на тех же опорах, что и пирамида Хефрена.

Команда пришла к такому выводу "благодаря объективному анализу данных томографии, которые, как экспериментальные измерения, убедительно указывают на то, что структуры, которые мы обнаружили под пирамидой Хефрена, также присутствуют под Менкауром".

"Мы твердо верим, что сооружения Гизы взаимосвязаны, что подтверждает наше мнение о том, что пирамиды являются лишь верхушкой айсберга колоссального подземного инфраструктурного комплекса, - рассказал Бьонди. – Эта сеть, вероятно, состоит из плотной системы туннелей, соединяющих основные подземные сооружения".

Противоречивое исследование, еще не прошедшее экспертную оценку и не опубликованное в научном журнале, покорило весь мир, когда о нем стало известно – даже звезду подкастов Джо Рогана, который назвал его "захватывающим".

Однако известный археолог доктор Захи Хавасс счел это открытие "полной чушью", поскольку его ученые заявили, что с помощью современных технологий невозможно проникнуть так глубоко в землю.

Хотя выводы итальянских исследователей еще предстоит подтвердить или опровергнуть, команда продолжает продвигаться вперед в своей работе.

Изображения колонн под Менкауре, по словам Бьонди, идентичны изображениям под пирамидой Хефрена.

"Измерения выявили структуры, похожие на колонны, с постоянными характеристиками", - добавил он.

Колонны под Менкауром еще раз подтверждают теорию команды о том, что под песками плато Гиза находится "мегаструктура".

Когда его спросили о назначении скрытых сооружений, Бьонди сказал:

"На данном этапе мы все еще собираем информацию для тщательного изучения этого вопроса, но мы можем с уверенностью сказать, что в функционировании этого сооружения, вероятно, задействованы природные элементы: воздух, вода, огонь и земля. Открытия, подобные этим под руководством Менкаура, заставляют нас переосмыслить наше понимание истории Древнего Египта и прошлого человечества, открывая новые перспективы в отношении нашего происхождения и возможностей".

Бьонди и его команда предположили, что сооружения были построены исчезнувшей древней цивилизацией возрастом около 38 000 лет. Однако, по оценкам археологов, этим трем пирамидам всего около 4500 лет, указывает Daily Mail.

Хронология итальянских исследователей основана на теории о том, что высокоразвитое доисторическое общество было уничтожено глобальным катаклизмом, возможно, вызванным столкновением с кометой, около 12 800 лет назад. Согласно этой теории, последовавшие за этим наводнения и хаос стерли большую часть следов этой цивилизации, выжившие в которой передали знания в области астрономии, инженерного дела и священной архитектуры более поздним культурам, включая древних египтян.

Доктор Джеймс Кеннетт, геолог из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и главный сторонник гипотезы о столкновении с кометой, рассказал Daily Mail, что высокоразвитая культура каменного века в Северной Америке — народ Кловис — таинственным образом исчезла в то самое время, когда комета, как полагают, столкнулась с Землей.

"Есть свидетельства значительного сокращения численности населения в Северной Америке, начавшегося 12 800 лет назад, - утверждает он. – Это продолжалось несколько сотен лет, а затем они начали возвращаться, но уже с другой культурой".

Хотя Кеннетт не может подтвердить, что такие же последствия столкновения имели место в Египте, он указывает на убедительные доказательства столкновения, найденные в Абу-Хурейре в Сирии, который находится примерно в 1000 милях от Гизы. По его словам, если бы обломки попали в этот регион, это могло бы спровоцировать массовое наводнение со стороны Средиземного моря и реки Нил, которое могло бы охватить некоторые районы Древнего Египта.

Повествование о потопе удивительно хорошо перекликается с древнеегипетской мифологией. Эндрю Коллинз, исследователь доисторических цивилизаций, отмечает, что иероглифы на стенах храма Эдфу, расположенного примерно в 780 милях к югу от Гизы, упоминают о разрушительном наводнении, которое уничтожило загадочную цивилизацию, называемую "Старейшими". По словам Коллинза, надписи в храме (известные как строительные тексты Эдфу) описывают "священную область" в регионе Гиза, которая была разрушена "вражеским змеем", погрузившим мир во тьму и затопившим землю великим потопом. Коллинз полагает, что вражеский змей может быть метафорой кометы, поскольку древние культуры использовали это существо для обозначения небесных явлений.

Змей в текстах Эдфу описывается как разрушительная сила, разрушающая первобытный остров, иногда связанная с "Большим скачком" или внезапным хаотическим событием, подобным этому. "В тексте описывается, как они хранили священные предметы в подземном сооружении, называемом Подземным миром души, - рассказал Коллинз в интервью Daily Mail. – Я уверен, что это имеет отношение к системе пещер Гизы и любым сооружениям, которые в ней могут находиться".

Хотя интерпретации Коллинза широко отвергаются ведущими египтологами, он утверждает, что мифический "Остров Творения", упоминаемый в текстах, может символизировать давно исчезнувшую цивилизацию в Гизе, священную родину, разрушенную в результате катаклизма и позже увековеченную в мифах.

Однако ведущие ученые возражают, что надписи в Эдфу носят символический характер и что в них нет прямого упоминания о самой Гизе. Они интерпретируют тексты как мифологические, в которых выжившие боги мигрировали в Египет после потопа, а не происходили оттуда.

Тем не менее, Коллинз настаивает на том, что изощренность древних культур, таких как граветтианские народы на территории России, которые строили прямолинейные жилища, носили одежду на заказ и, возможно, отслеживали движение Луны еще 30 000 лет назад, позволяет предположить, что в официальной хронологии истории человечества могут отсутствовать некоторые важные главы.