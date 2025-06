Раскрыто, почему древние деревья жили меньше

Американские ученые проанализировали возраст окаменелостей болотных кипарисов из болот юго-востока США и обнаружили, что после VI века нашей эры деревья стали жить почти в 2,5 раза меньше — 186 лет вместо 470. Это событие совпало с Вандальским минимумом, резким глобальным похолоданием. По словам авторов, изменения климата заставили деревья расти быстрее, из-за чего они стали уязвимее к внешним стрессам. Новые данные помогут лучше спрогнозировать последствия современного глобального потепления. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Болотный кипарис, или таксодиум двухрядный (Taxodium distichum) — это дерево, растущее в в болотистой воде на юго-востоке США. В среде, бедной питательными веществами, кипарис может жить веками, однако и он не способен противостоять повышению уровня моря, нашествию насекомых, лесным пожарам и другим последствиям глобального потепления — в отличии от других организмов, деревья часто погибают не от старости, а от внешних стрессов.

Американские ученые решили выяснить, как климатические изменения в прошлом повлияли на болотные кипарисы. Для этого они проанализировали годичные кольца 95 окаменелостей кипариса, найденных в устье реки Альтамаха в штате Джорджия, США. Эти деревья упали столетия назад и были погребены в болотистой почве, которая сохранила их структуру.

Оказалось, что до 500 года нашей эры кипарисы в среднем жили более 470 лет. Но после этой даты средняя продолжительность жизни резко упала почти в 2,5 раза — до 186 лет. Этот сдвиг совпал с климатическим событием — Вандальским минимумом, резким глобальным похолоданием, которое началось примерно в VI веке. Ученые связывают его с извержением вулканов и, возможно, с падением кометы. По истечении Вандальского минимума болотные кипарисы стали расти быстрее, что сделало их более уязвимыми к внешним стрессам. По словам авторов, последние деревья-долгожители, жившие после 500 года нашей эры, погибли во время Малого ледникового периода, который длился примерно с 1200 по 1850 годы — еще одного холодного периода с изменениями окружающей среды. Исследователи подчеркнули, что на деревьях не было найдено следов пожаров, вырубки или другого вмешательства человека.

Несмотря на это, на заболоченных участках все еще сохраняется надежда: в некоторых местах леса до сих пор растут кипарисы возрастом от 800 до 2600 лет.