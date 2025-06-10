Ученым удалось создать одноразовый искусственный язык

Российские ученые, работающие в международной команде, разработали новую конструкцию «электронного языка». Она использует недорогие одноразовые датчики для анализа жидкостей. Это новшество найдет применение в медицине, экологии и пищевой промышленности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский научный фонд (РНФ).

В различных жидкостях, напитках и продуктах питания присутствует множество разнообразных компонентов. Чтобы определить их состав, иногда достаточно понять, к какому классу веществ относится образец. Например, в медицине необходимо определить, здоров пациент или нет, а в пищевой промышленности — отличить подделку от оригинального продукта. Для этого используют специальные устройства, которые называют «электронными языками».

В пресс-службе Российского научного фонда сообщили, что современные «электронные языки» представляют собой дорогостоящие устройства с многоразовыми датчиками, которые необходимо тщательно очищать после каждого применения, чтобы исключить возможность загрязнения следующего образца посторонними веществами. Кроме того, отдельные электроды в «языке» должны быть разными, чтобы распознавать различные химические соединения в анализируемой жидкости.

Чтобы решить эту проблему, специалисты из Института элементоорганических соединений имени А. Н. Несмеянова Российской академии наук совместно с учеными из Университета Барселоны (Испания) создали инновационную конструкцию датчиков. В основе этой конструкции лежат одноразовые «языки» с электродами, покрытыми тонким слоем металлоорганических каркасов. Эти каркасы представляют собой соединения, состоящие из различных ионов металлов (цинка, меди, никеля и железа) и органических молекул, которые образуют пористую структуру.

Особенность этой разработки — в ее доступности, ведь материалы для нее недорогие, а процесс производства несложный. К тому же, устройство можно использовать только один раз, рассказали ученые. Хотя точность определения веществ не такая высокая, как у коммерческих устройств, эта разработка может быть особенно полезной в полевых условиях, где нет возможности использовать громоздкое оборудование или обеспечить должную очистку сенсоров, говорится в материале.