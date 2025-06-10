Huawei: ИИ может стать последней технологической революцией человечества

Искусственный интеллект (ИИ), вероятно, станет последней технологической революцией человечества. Об этом заявил в интервью газете "Жэньминь жибао" основатель и генеральный директор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй.

"Искусственный интеллект, возможно, станет последней технологической революцией человеческого общества", - сказал он.

По оценке гендиректора, масштаб и последствия развития ИИ отличаются от всех предыдущих этапов развития человечества. Если раньше технологии усиливали человеческий труд, то теперь речь идет о замещении самого интеллекта и делегировании дальнейшего прогресса уже не человеку, а машинам, считает он.

Глава Huawei также указал, что ключевые алгоритмы ИИ в будущем будут разрабатываться не столько IT-специалистами, сколько отраслевыми компаниями. Жэнь Чжэнфэй считает, что "алгоритмы рождаются не в ИТ-отделах, а у энергетиков, строителей, медиков и аграриев - у тех, кто понимает суть процессов". Также он выразил уверенность, что китайская промышленность станет основной площадкой для внедрения прикладного ИИ, а страна разработает собственные модели, адаптированные к национальной инфраструктуре.

Как сообщала ранее газета Financial Times, Huawei разрабатывает модель нового процессора Ascend 910D для технологий ИИ, который сможет заменить чипы американской корпорации Nvidia. Ожидается, что он будет производительнее аналога H100 от конкурента из США. Китайская компания планировала получить первую пробную партию процессоров к концу мая. Помимо этого, Huawei намерена поставить клиентам в текущем году более 800 тыс. процессоров Ascend 910B и Ascend 910C.