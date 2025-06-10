Стало известно, могут ли спутники Starlink упасть на Землю

еомагнитные бури могут привести к раннему сходу с орбиты спутников сервиса Starlink. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на платформе препринтов arXiv.

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«Наши результаты однозначно показывают, что при повышенной геомагнитной активности спутники возвращаются в атмосферу быстрее», – отметили исследователи.

Эксперты Центра космических полетов Годдарда, входящего в состав НАСА, провели исследование влияния солнечной активности на срок службы спутников на низкой околоземной орбите. Выяснилось, что спутники, особенно устройства Starlink, значительно подвержены воздействию геомагнитных бурь, что может привести к их преждевременному сходу с орбиты.

Обычно срок эксплуатации спутников Starlink составляет около 5 лет, после чего они используют свои двигатели для спуска с орбиты и сгорания в атмосфере. Однако спутники, поврежденные геомагнитными бурями, могут упасть на Землю.

Специалисты подсчитали, что в период геомагнитных бурь спутники, находящиеся на высоте ниже 300 километров, сгорают на 10 дней раньше, чем предполагалось. Это увеличивает вероятность того, что оборудование не успеет сгореть в атмосфере и достигнет поверхности Земли. На данный момент известен единственный случай падения спутника Starlink – в августе 2024 года часть оборудования приземлилась на ферме в Канаде, пишет Lenta.ru.