Когда и где смотреть клубничную Луну?

Над Москвой покажется клубничная Луна. Ее особенно хорошо можно будет увидеть 11 июня в 10:44 по местному времени.

Необычное явление предвещает начало астрономического лета в Северном полушарии, знаменуя при этом наступление астрономической зимы в Южном.

Клубничная Луна 2025 года станет самой низкой полной Луной в Северном полушарии за последние 18 лет. Это полнолуние также считается последним перед летним солнцестоянием.

Эксперты рекомендуют понаблюдать за красивым явлением. Сделать это можно сразу после захода солнца, когда Луна только начнет всходить на юго-востоке. В это время ее диск может казаться немного больше. Интереснее всего будет посмотреть на клубничную луну 11 июня, а также за день до и день после. Москвичи хорошо увидят ее при безоблачном небе.