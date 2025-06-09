Ученые впервые исследовали уникальный красный бриллиант

Уникальный красный бриллиант впервые исследовали ученые
Ученые Смитсоновского национального музея естественной истории провели первое научное исследование одного из самых редких драгоценных камней на планете красного бриллианта под названием Winston Red. Это позволило получить новые данные о его геологическом происхождении.
Бриллиант обладает чистым оттенком без примесей. Его вес составляет 2,33 карата. Это пятый по величине красный бриллиант в мире. Ученые подсчитали, что шансы найти такой камень составляют 1:25 000 000.
Происхождение камня туманно. Стиль огранки показывает, что его изготовили в первой половине ХХ века. Самое раннее упоминание бриллианта в документах относится к 1938 году. Тогда Жак Картье продал его махарадже Наванагара (Индия). В 1988 году Рональд Уинстон, сын знаменитого коллекционера Гарри Уинстона, выкупил камень у махараджи, а в 2023 году передал его в дар Смитсоновскому музею.
Ученые проанализировали оптические свойства камня и сравнили его с другими образцами. Они провели фотолюминесценцию, спектроскопию и катодолюминесценцию.
Известно, что красные алмазы образуются при таком же сильном нагреве и давлении в недрах Земли, что и другие камни. Их редкий красный оттенок обусловлен не микроэлементами, а уникальным искажением кристаллической решетки. Их структура на атомарном уровне искривлена таким образом, что меняет взаимодействие алмаза со светом.
Ученые пришли к выводу, что алмаз «испытал огромное напряжение в условиях мантии. Наиболее вероятными местами его происхождения назвали Бразилию или Венесуэлу. Однако точное место до сих пор неизвестно, сообщает Gems Gemology.
Ранее в Китае создали супералмаз. Он на 40% прочнее природного. Образец получили путем нагревания сильно сжатого графита. Супералмаз способен выдержать нагрев до 1100 градусов Цельсия и обладает твердостью в 155 Гигапаскалей.