Эксперт считает, что покорение Марса – это слишком мелкая цель для РФ

Россия способна поставить амбициозную цель - достичь одной из экзопланет, схожих с Землей. Об этом, как сообщила ТАСС пресс-служба аэрокосмической корпорации "Новый космос", заявил председатель совета директоров корпорации Дмитрий Мацук на панельной дискуссии "Русский космос. Гонка за Марс" в рамках "Форума будущего 2050".

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"Сам Марс не является самоцелью. Он и у Маска, и у других визионеров - необходимая ступень для освоения других планет и наработки технологий для шага за пределы Солнечной системы. Для Русского космоса можно поставить другую идею - не гонку за Марс, в которой точно надо быть, а поставить визионерскую цель - достичь одной из тысяч обнаруженных экзопланет, которые максимально похожи на Землю", - цитирует пресс-служба спикера.

По словам Мацука, такая миссия станет данью уважения наследию российских ученых - Королева, Циолковского, Ломоносова - и позволит создать технологии, полезные как для Земли, так и для будущих космических исследований. Идея экзопланет была предложена в ответ на выступление на той же сессии Эррола Маска, отца бизнесмена и основателя компании SpaceX Илона Маска, который поделился взглядами на международное сотрудничество в космосе и роль частных компаний в освоении Марса. Так, Эррол отметил, что лидерство в покорении космоса будет за теми, кто будет сильнее в математических науках - например, атом был "укрощен" также благодаря математике.

Форум, организованный в Москве в кластере "Ломоносов", собрал представителей государства, бизнеса и науки. Участники обсудили пути развития космической отрасли, включая международное сотрудничество и роль частных компаний в освоении космоса, а также технологические, экономические и философские аспекты межпланетных миссий и пути привлечения молодёжи в отрасль.