Раскрыта тайна происхождения гигантских «губ» в Судане

Гигантские «губы» на границе Судана и Чада возникли в результате осадочных процессов, вулканической активности или движения тектонических плит. Об этом в беседе с Live Science рассказал эксперт-геоморфолог Джош Реринг из Университета Орегона.

© Google Earth/Digital Globe

В издании отметили, что холмистое образование, напоминающее губы, попало на спутниковые снимки еще в 2012 году, но до сих пор история его возникновения оставалась загадкой. Известно, что длина холма достигает около 900 метров, а ширина в самой широкой точке — примерно 350 метров. У природного объекта нет официального названия, но на картах Google Maps оно значится как Landlocked Lips («губы, не имеющие выхода к морю»).

По мнению Реринга, образование получило такой необычный вид из-за дайки посередине. Дайкой называют вертикальное геологическое образование, которое разделяет более крупные пласты породы, оно может возникать в результате осадочных процессов, вулканической активности или движения тектонических плит. При этом неизвестно, к какому именно типу относится дайка в Судане.

Согласно спутниковым снимкам, каменистый блок, который разделяет «губы» посередине, выступает наружу. Реринг отметил, что, вероятнее всего, это происходит из-за более медленного процесса разрушения, чем у окружающих его пород. Таким образом ландшафт вокруг дайки подстраивается под нее, образуя наклон с обеих сторон от центрального блока и в результате приобретая форму «губ».