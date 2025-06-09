МВД: мошенники используют поддельный менеджер паролей KeePass для кражи данных

Специалисты «Касперского» обнаружили нелегальную версию менеджера паролей KeePass, через которую злоумышленники крали данные пользователей, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Эксперты «Касперского» зафиксировали распространение поддельного менеджера паролей KeePass», — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что это приложение, созданное для защиты пользовательских данных, на самом деле сохраняло пароли в нешифрованном виде, что открывало мошенникам доступ к учётным записям.

В ведомстве порекомендовали проверять источники загрузки приложений, чтобы избежать установки поддельного менеджера паролей.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники в Telegram добавляют людей в секретные чаты.