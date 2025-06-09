МВД: мошенники используют поддельный менеджер паролей KeePass для кражи данных

RT на русском

Специалисты «Касперского» обнаружили нелегальную версию менеджера паролей KeePass, через которую злоумышленники крали данные пользователей, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

МВД: мошенники используют поддельный менеджер паролей KeePass для кражи данных
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«Эксперты «Касперского» зафиксировали распространение поддельного менеджера паролей KeePass», — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что это приложение, созданное для защиты пользовательских данных, на самом деле сохраняло пароли в нешифрованном виде, что открывало мошенникам доступ к учётным записям.

В ведомстве порекомендовали проверять источники загрузки приложений, чтобы избежать установки поддельного менеджера паролей.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники в Telegram добавляют людей в секретные чаты.