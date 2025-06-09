Apple представила iOS 26

Американская корпорация Apple анонсировала новое поколение операционной системы (ОС) для iPhone. Трансляция презентации WWDC 2025 доступна на сайте компании.

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Новая система получила название iOS 26. В первую очередь в Apple изменили дизайн интерфейса. В соответствие с новой концепцией Liquid Glass все иконки и элементы приложений имеют полупрозрачную основу. Также iOS 26 имеет обновленный экран блокировки. Дизайн Liquid Glass будет использоваться и в остальных ОС от Apple.

Представители Apple показали новый дизайн фирменных приложений. Так, в «Камере» убрали многие кнопки с функциями — они появляются при свайпах или возникают при необходимости. Во встроенном браузере Safari спрятали интерфейс, чтобы его элементы не мешали при полноэкранном отображении контента. Также значительно упростили интерфейс приложения «Фотографии».