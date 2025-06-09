Раскрыты подробности о национальном мессенджере Max

Российский национальный мессенджер, призванный стать универсальной цифровой платформой, будет представлен летом 2025 года. Проект нацелен на замену бумажных документов и упрощение взаимодействия между гражданами, бизнесом и государственными структурами. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail, ссылаясь на результаты заседание комитета Госдумы по информационной политике, которое прошло 9 июня 2025 года.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил о ходе работ над созданием отечественной цифровой платформы, способной заменить бумажные документы и превратиться в универсальный инструмент взаимодействия граждан, бизнеса и госструктур. Законопроект, создающий правовую базу для проекта, уже внесен в Госдуму и может быть рассмотрен в ближайшее время. На начальном этапе особое внимание уделяется внедрению критически важных функций, которые будут стимулировать пользователей к установке приложения.

Среди ключевых возможностей будущей платформы — цифровой ID, способный во многом заменить паспорт, а также электронная подпись через сервис «Госключ» для юридических операций, таких как договоры и покупка недвижимости. Мессенджер также обеспечит коммуникацию через чаты и звонки, интеграцию со школьными чатами и электронными журналами, а также возможность создания публичных каналов осенью 2025 года.

Планируется, что сервис будет обладать открытой архитектурой, позволяющей развивать внутри экосистемы широкий спектр услуг, включая банковские, государственные и коммерческие сервисы. Особое внимание уделяется безопасности: авторизация будет осуществляться через SIM-карты для предотвращения мошенничества и запрета регистрации с подменных номеров.

Отмечается, что проект выходит за рамки обычного мессенджера, стремясь создать глобальный сервис по аналогии с подобными платформами в Китае, Японии и Южной Корее. Это рассматривается как шаг к укреплению технологической независимости России, упрощению доступа к государственным услугам и развитию цифровой идентификации.