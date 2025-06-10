Во Франции нашли огромную древнеримскую виллу площадью более 4 000 м²

Археологи обнаружили огромную римскую виллу площадью 4000 м² недалеко от города Осер в центральной Франции, сообщает Национальный институт превентивных археологических исследований.Впечатляющее археологическое открытие всего в 3 километрах к югу от Осера проливает новый свет на масштабы и роскошь усадеб эпохи Римской империи в Галлии. Археологи обнаружили обширную римскую виллу площадью более 4000 квадратных метров на правом берегу реки Йонна. Это одна из крупнейших и самых сложных галло-римских резиденций, когда-либо раскопанных во Франции.

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Архитектура и пространственное планирование участка отражают развитие города Autessiodurum (современный Осер), который эволюционировал из небольшого поселения в I веке н.э. в региональную столицу к IV веку.

Хотя полная картина истории виллы еще изучается, исследователи уже выявили несколько этапов строительства — это свидетельствует о значительном развитии усадьбы с течением времени. В будущем анализ керамики, мозаик и органических материалов должен дать представление о повседневной жизни древних жителей виллы.Это исключительное открытие не только подчеркивает богатство римской жизни в провинциальной Галлии, но и вызывает новые вопросы о экономической мощи, собственности на землю и культурном обмене в поздней Римской империи. По мере продолжения раскопок вилла в Осере обещает стать знаковым объектом в римской археологии.