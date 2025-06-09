Динозавры-зауроподы были всеядными травоядными ящерами

Международный коллектив палеонтологов впервые изучил содержимое кишечника древних длинношеих динозавров-зауроподов, что позволило им доказать, что эти ящеры почти не пережевывали пищу и при этом они были способны питаться широким перечнем голосеменных и цветочных растений. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Current Biology.

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"Полученные нами данные говорят о том, что как минимум некоторые зауроподы ели любые растения, до которых они могли дотянуться, а не избирательным образом питались только некоторыми видами флоры. Наличие цветочных растений в их рационе говорит о том, что они успешно адаптировались к питанию ими примерно через 40 млн лет после появления первых ископаемых следов существования этой флоры", - пояснил научный сотрудник Университета Кэртина (Австралия) Стивен Поропат, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Исследователи совершили это открытие при изучении окаменевшего кишечника крупного динозавра-зауропода вида Diamantinasaurus matildae, чьи представители жили территории Австралии 95-101 млн лет назад, в середине меловой эры. Останки этого ящера были найдены специалистами из австралийского Музея естественной истории еще в 2017 году в 60 км к северо-востоку от города Уинтон, с тех пор они постепенно извлекались из пород и анализировались учеными.

Благодаря уникальным условиям формирования внутри этих прослоек пород сохранились не только кости и отпечатки некоторых мягких тканей этого гигантского динозавра длиной в 16 м и массой в 25 тонн, но и содержимое значительной части его кишечника. Это впервые дало ученым возможность изучить диету зауроподов и проверить многие теории, связанные с рационом их питания и манерой добычи пищи.

В частности, палеонтологам удалось подтвердить популярную гипотезу о том, что зауроподы почти не пережевывали пищу и извлекали из нее питательные вещества подобно тому, как это происходит при ферментации растительной массы в рубце современных жвачных животных. При этом ученые обнаружили, что диета диамантинозавров была очень разнообразной - в ней присутствовали не только плоды, листья и побеги папоротников и хвойных растений, но и также цветочные растения.

В прошлом палеонтологи и биологи активно дискутировали о том, могли ли травоядные динозавры питаться цветочными растениями, чьи представители появились на Земле в начале меловой эры, примерно 130-140 млн лет назад, и при этом некоторые ученые предполагали, что распространение этих растений могло быть одной из причин вымирания динозавров. Находка ученых говорит о том, что как минимум часть травоядных ящеров приспособилась к питанию этой флорой уже в середине мелового периода, подытожили исследователи.

О зауроподах

Зауроподы представляют собой большое семейство крупных четвероногих травоядных ящеров, делавших ставку на гигантские размеры, высокую плодовитость и быстрый рост молодняка. К их числу относятся знаменитые диплодоки, брахиозавры, а также аргентинозавры, самые крупные динозавры Земли длиной в 35 м и массой примерно в 90 тонн. Традиционно считается, что почти все зауроподы были травоядными существами, однако точная структура их диеты не была известна до настоящего времени.