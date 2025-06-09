Китай готовится пробурить земную кору и достичь мантии

Бурение на глубине 11 км — сложная задача. На таких глубинах давление достигает 2000 атмосфер, а температура — 150–300 °C. Породы становятся хрупкими, затем пластичными, как раскаленная замазка, что затрудняет работу бура. Meng Xiang использует титановые штанги и алмазные коронки, а также систему циркуляции бурового раствора, чтобы предотвратить обрушение скважины.

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Корабль стабилизируется в бурных морях, выдерживая тайфуны силой до 12 баллов. Его первая экспедиция запланирована на 2026 год, а полное бурение до Мохо — к 2030 году. Экологи опасаются утечек метана, повышающих кислотность океана.

Китайские ученые отмечают, что если Meng Xiang достигнет Мохо, это сравнят с высадкой на Луну.