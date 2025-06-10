Российский мессенджер заменит зарубежные сервисы — глава Минцифры Шадаев

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев рассказал о преимуществах российского мессенджера, работа над которым продолжается в эти дни.

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Приложение будет намного безопаснее западных аналогов, поскольку в нём не получится зарегистрироваться по поддельному или виртуальному номеру. При этом регистрации по паспорту не будет, а «Госуслуги» можно будет подключить по желанию для доступа к отдельным функциям.

Необходимость регистрации в ЕСИА нужна только для дополнительного функционала. При этом будет полностью исключена возможность использования подменных номеров, а по номеру телефона при необходимости мы сможем понять, кто является его реальным владельцем.

Российский мессенджер создают на базе платформы Max от VK — его тестовый запуск прошёл в марте. По задумке он заменит западные сервисы.

В Госдуме рассматривают законопроект о создании приложения, которое объединит государственные, коммерческие и финансовые сервисы. В нём можно будет также звонить, писать сообщения и заказывать различные услуги.