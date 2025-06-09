Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-2» отправил первое фото

Китай представил первое изображение, полученное с космического аппарата «Тяньвэнь-2», который в настоящее время движется к астероиду Камоалева, расположенному в непосредственной близости от Земли. Об этом сообщает портал space.com.

В Национальном космическом управлении Китая отметили, что космический аппарат работает исправно и находится на расстоянии более 3 миллионов километров от Земли. На фотографии, полученной с помощью инженерной камеры космического аппарата, можно увидеть одну из двух круглых солнечных батарей, которые напоминают те, что применяются в рамках миссии «Люси» NASA по изучению троянских астероидов вблизи Юпитера.

Это первый снимок «Тяньвэнь-2», который был сделан в реальных условиях и представлен широкой аудитории. Ранее публиковались только художественные изображения, а запуск аппарата не транслировался в режиме реального времени.

Предполагается, что в июле 2026 года космический аппарат «Тяньвэнь-2» прибудет к астероиду Камоалев. После этого он проведет на орбите несколько месяцев, изучая объект. По мнению ученых, астероид может быть фрагментом Луны, который откололся от нее в результате мощного столкновения. После завершения исследований «Тяньвэнь-2» соберет образцы и направится обратно к Земле.

В конце 2027 года космический аппарат «Тяньвэнь-2» доставит образцы на Землю в возвращаемой капсуле. После этого он совершит гравитационный маневр у нашей планеты и направится к комете 311P/PANSTARRS, которую достигнет в 2035 году.