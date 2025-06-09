Starliner отправится к МКС не раньше 2026 года

Пилотируемый корабль Starliner отправится к Международной космической станции (МКС) не раньше 2026 года. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает издание SpaceNews.

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Американское космическое агентство пока не решило, будет предстоящий полет пилотируемым или нет.

«НАСА оценивает самый ранний потенциал для полета Starliner к Международной космической станции в начале 2026 года, ожидая сертификации системы и решения технических проблем Starliner», — уточнили в агентстве.

В апреле издание сообщило, что компания Boeing отчиталась о сокращении расходов на программу перспективного пилотируемого космического корабля Starliner.

В том же месяце обозреватель портала ArsTechnica Эрик Бергер рассказал, что перед стыковкой с МКС астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс практически не могли контролировать Starliner, на борту которого они находились.