Китайские и немецкие ученые открыли новую экзопланету

Китайские и немецкие астрономы на днях объявили об открытии экзопланеты, находящейся в зоне обитаемости. Об этом заявили в Юньнаньской обсерватории при Академии наук Китая.

По мнению ученых, температура на ее поверхности позволяет существовать жидкой воде.

Исследования землеподобных экзопланет проводятся по нескольким физическим факторам, включая размер, массу, температуру поверхности и др., влияющим на пригодность планеты для жизни.

Недавно открытое небесное тело обращается по орбите вокруг центральной звезды Kepler-725, которая находится в 2472 световых годах от солнечной системы. По оценкам ученых, Kepler-725, которая гораздо моложе Солнца, существует лишь 1,6 млрд лет. В связи с этим на поверхности звезды наблюдаются более бурные явления активности.

Период вращения обнаруженной планеты вокруг своей звезды-хозяина составляет порядка 207,5 дня, что сравнительно недалеко от периода вращения Земли. Ее масса в 10 раз превышает массу нашей планеты.

В настоящее время подтверждено существование 5912 планет, принадлежащих не Солнечной планетной системе, пишет сайт «Жэньминь Жибао он-лайн».

Ранее сообщалось, что советская автоматическая станция «Космос-482», застрявшая на земной орбите 53 года назад, сошла с орбиты и упала в Индийский океан.