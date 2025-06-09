В США засомневались в поставках ИИ-чипов NVIDIA на Ближний Восток

Несмотря на ожидания, крупные сделки по поставкам высокотехнологичных чипов для искусственного интеллекта (ИИ) NVIDIA в страны Ближнего Востока пока не реализуются из-за опасений американской администрации. Главная причина — страх, что через партнеров из региона технологии могут попасть в Китай.

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После визита Дональда Трампа на Ближний Восток, NVIDIA получила контракты на миллиарды долларов от государственных компаний, например, из ОАЭ и Саудовской Аравии.

Планировалось, что эти сделки станут хорошей альтернативой для компании, так как бизнес в Китае сокращается. Однако власти США пока не готовы полностью разрешить поставки, так как некоторые из ближневосточных государств развивают сотрудничество с Китаем.

Администрация опасается, что технологии NVIDIA, особенно продвинутые ИИ-ускорители, могут оказаться переданными китайским компаниям косвенно через арабских партнеров. По этой причине американские чиновники пока не видят в регионе надежного союзника в плане безопасности и контроля за передовыми технологиями.

Проекты NVIDIA в ОАЭ, включая Stargate, предусматривают использование до 100 тысяч чипов, а Саудовская Аравия запускает собственные ИИ-инициативы.