Китайские ученые нашли способ получать энергию из атмосферы Марса

Китайские ученые разработали новые технологии генерации и хранения электроэнергии, используя ресурсы самой Красной планеты — атмосферу Марса, сообщает Chinese Academy of Sciences. Это важный шаг к созданию устойчивых марсианских баз и длительных миссий.

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Исследователи из Китайского университета науки и технологий (USTC) предложили использовать марсианскую атмосферу как рабочую среду для тепловых генераторов. Учитывая, что атмосфера Марса на 95 % состоит из углекислого газа, это решение позволяет не только использовать местные ресурсы, но и существенно повысить эффективность энергосистем.

«Воздух на Марсе обладает хорошими показателями преобразования тепла в электричество. Он имеет большую молекулярную массу и высокую удельную теплоемкость, что делает его идеальным для этих целей», — отметил Ши Линфэн, исследователь из USTC.

По сравнению с традиционными инертными газами, такими как гелий и ксенон, марсианская атмосфера обеспечивает:

рост эффективности генерации на 20 %,

увеличение максимальной плотности мощности на 14 %.

Такой подход снижает необходимость в доставке топлива с Земли и делает энергоснабжение марсианских объектов более автономным.

Ученые также разработали концепцию «марсианской батареи», способной использовать атмосферу планеты для хранения энергии. Эта система сочетает электрическую, тепловую и солнечную энергию, обеспечивая бесперебойное питание исследовательских устройств.

«Марсианская воздушная батарея работает по тому же принципу, что и литий-воздушная: она поглощает компоненты атмосферы и использует их как активные газы для высвобождения энергии», — пояснил Сяо Сюй, еще один участник проекта.

Тесты, проведенные в условиях, имитирующих марсианскую среду и перепады температур между днем и ночью, показали, что батарея стабильно работает даже при 0 °C, поддерживая питание электронных устройств.

Преимущества подхода:

значительное снижение веса энергосистем за счет отказа от привозного топлива;

высокая самодостаточность и возможность добычи энергии «на месте»;

потенциал для долгосрочных миссий и устойчивых станций на Марсе.

«Это отличное технологическое решение для устойчивой марсианской станции будущего», — подчеркнул Ши Линфэн.

Разработка получила особое значение в контексте растущей марсианской программы Китая. Уже в 2028 году страна планирует отправить зонд «Тяньвэнь-3», который должен доставить образцы грунта на Землю к 2031 году.