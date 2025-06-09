Новый ИИ подтвердил гипотезы о коллективном авторстве Библии

Ученые из Израиля и Европы разработали новаторский алгоритм, который анализирует частоту слов в Библии, чтобы определить, кто и когда мог ее написать. Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, меняет подход к изучению священных текстов, проливая свет на их происхождение.

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Команда, включающая профессора Израэля Финкельштейна из Хайфского университета и Томаса Ремера из Коллежа де Франс, использовала искусственный интеллект и статистику для анализа 50 глав из первых девяти книг еврейской Библии (Эннеатеуха), таких как «Бытие», «Исход», «Второзаконие», «Иисус Навин» и «Самуил». Алгоритм, адаптированный Широй Файгенбаум-Головин из Университета Дьюка, изучал, как часто встречаются слова и их комбинации, создавая «лингвистические отпечатки» авторов.

«Мы взяли конкретное слово и проверили, сколько раз оно появляется в тексте. Это позволило количественно оценить сходство текстов и выявить автора», — объяснила Файгенбаум-Головин.

Исследователи создали словарь из 1447 уникальных терминов, разделив их между тремя школами писцов: Второзаконие (D — 594 термина), Второзаконистическая история (DtrH — 821 термин) и Священнические писания (P — 846 терминов). Алгоритм сравнил тексты и определил, к какой школе они ближе. В 84 % случаев он совпал с выводами библеистов, но точность была выше для длинных текстов. Пять из восьми ошибок произошли между D и DtrH, которые схожи по стилю.

Что нашли

Библия — не единый текст, а сборник, созданный разными группами писцов.

«Нет авторов Библии в современном смысле. Первоначальные свитки постоянно переписывались редакторами, которые добавляли или убирали части», — отметил Ремер.

Самые ранние тексты, по словам Финкельштейна, появились в VIII веке до н.э. в Израильском царстве, а в VII веке до н.э. в Иудее, при царе Иосии, их составление усилилось. Последние тексты датируются II веком до н.э.

Алгоритм подтвердил, что Второзаконие (законы, связанные с Иерусалимом как центром культа) и Второзаконистическая история (история Израиля от Иисуса Навина до Царей) ближе друг к другу, чем к Священническим писаниям, возникшим около 520 года до н.э. для ритуалов Второго Храма. Например, слова Элохим (Бог) и lo (нет) характерны для Второзакония, а zahav (золото) — для Священнических текстов.

Особенно интересен анализ «Повествования о Ковчеге» (I и II Самуила). Ученые выяснили, что часть в I Самуиле (4:1–7:1) не связана с II Самуилом (глава 6), как считалось.

«Наш анализ показал, что мнение меньшинства правильно: II Самуил 6 написан в другом стиле», — сказали Финкельштейн и Ремер.

Это подтверждает, что первая часть могла быть независимой историей VIII века до н.э. из Израиля. Книга Есфирь и истории об Аврааме (Бытие 14–15) не связаны с тремя школами, что указывает на их позднее происхождение (эллинистический период, 333–63 гг. до н.э.).

Алгоритм дает объективный способ изучения авторства, заменяя субъективные гипотезы. Его точность (84 %) и прозрачность (он объясняет, какие слова влияют на выводы) делают его революционным. Подтверждение, что тексты писались веками разными группами, уточняет, как формировалась Библия. Это важно для понимания культуры и истории.

Анализ таких отрывков, как «Повествование о Ковчеге», разрешает давние споры ученых, показывая, что Библия — продукт сложной редактуры.