Искусственный интеллект раскрыл тайну авторства библейских текстов

Современные технологии анализа текста позволили ученым обнаружить в Ветхом Завете следы работы нескольких авторов. Исследование показало, что формирование библейских текстов могло продолжаться около тысячи лет с постоянными правками и дополнениями.

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Современные технологии совершили прорыв в библейской текстологии - искусственный интеллект проанализировал Ветхий Завет и поставил под сомнение традиционную версию о единоличном авторстве Моисея. Компьютерный анализ выявил в текстах три различных стилистических слоя, что стало весомым аргументом в пользу теории множественного авторства.

Для исследования ученые применили инновационные алгоритмы, способные выявлять мельчайшие лингвистические особенности - частоту употребления слов, построение фраз, лексические предпочтения. Результаты показали, что библейские тексты содержат явные следы работы нескольких авторов, а также многочисленные редакторские правки, сделанные в разные исторические периоды, пишет sciencexxi.com.

Это открытие подтверждает так называемую "документальную гипотезу", выдвинутую еще в XVIII веке, но не имевшую ранее технологических возможностей для доказательства. Традиционная версия о том, что Моисей лично записал первые пять книг Ветхого Завета, теперь выглядит маловероятной - анализ показывает, что тексты формировались постепенно на протяжении почти тысячелетия (с 1400 по 400 год до н.э.).

Особый интерес представляет обнаружение трех различных стилей письма в Пятикнижии. По мнению исследователей, это свидетельствует о работе как минимум трех групп авторов и редакторов, каждая из которых вносила свой вклад в священный текст. Некоторые фрагменты могли создаваться независимо, а затем объединяться в единое повествование.