В WhatsApp появилась долгожданная функция

По данным издания GSMArena, пользователи бета-версии WhatsApp для Android начинают получать долгожданную функцию, позволяющую выбирать качество автоматически загружаемых фотографий и видео. Эта новая опция, которая пока доступна в бета-версии.

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Новая настройка расположена в меню «Хранилище и данные» под пунктом «Качество загрузки медиа». Пользователям предлагается два варианта: если вы выберете «Стандартное качество», WhatsApp автоматически загрузит сжатую версию медиафайла. Если вы выберете «Качество HD», приложение загрузит на ваше устройство медиафайл в высоком разрешении.

WhatsApp также внедрил новую систему с двойной загрузкой при отправке фотографий и видео высокого качества. Это означает, что, когда пользователи отправляют изображение или видео в HD-качестве, их устройства автоматически создают стандартную и HD-версии этого медиафайла для загрузки.