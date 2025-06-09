Убийство 700-летней давности раскрыли британские ученые

Сотрудники Института криминологии Кембриджского университета (Великобритания) раскрыли средневековое дело об убийстве. Его жертвой был англиканский священник Джон Форд, сообщает 360.

Эксперты обнаружили письма, судебные документы и отчет коронера по данному делу. Согласно изложенным сведениям, 3 мая 1337 года Форд прогуливался в центре Лондона после вечерней службы. К нему присоединился знакомый священник.

Возле собора Святого Павла на Форда напали несколько мужчин и нанесли ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Современные ученые установили, что это было не случайное нападение с целью ограбления. Его заранее спланировали, а организатором, вероятно, выступила Эла Фитцпейн аристократка и лидер преступного сообщества в Лондоне. Ее могли связывать близкие отношения с Фордом.

За несколько лет до описываемых событий священник приговорил ее к наказанию за распутство. Фитцпейн должна была пройти босиком по Солсберийскому собору с двухкилограммовой свечой в руках. Она отказалась это делать и была отлучена от церкви. По мнению современных криминалистов, убийство могло стать актом мести за унижение.

Одним из нападавших оказался родной брат Элы Фитцпейн. Известно, что ни он, ни Эла не понесли наказания за убийство.

Ранее в Англии раскрыли возраст Зала короля Артура. Оказалось, что он относится к периоду раннего неолита и был построен 5500 лет назад. Это выложенная камнем прямоугольная ограда. Ее настоящее предназначение остается неизвестным.