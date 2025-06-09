Древнее захоронение нашли у гробницы Мидаса в Турции

Археологи обнаружили в древнем городе Гордион (к юго-западу от Анкары, Турция) гробницу VIII века до нашей эры. Она принадлежала знатному человеку, предположительно родственнику царя Мидаса. В кургане обнаружили десятки редких артефактов и кремированные человеческие кости.

Гордион был столицей Фригийского царства, существовавшего с 1200 по 675 год до н.э. В VIII веке до нашей эры там правил сначала Гордий, известный по мифу о Гордиевом узле, а затем его сын Мидас, связанный с легендой о золоте.

Как и древняя Троя, Гордион пережил несколько волн заселения в разные эпохи. Современные археологи проводят исследования в запутанных переплетениях крепостных стен, домов и гробниц.

Крупнейшую гробницу, найденную в Гордионе, назвали «Курган Мидаса. Она была построена около 740 года до нашей эры. Внутри нашли инкрустированную деревянную мебель, бронзовые изделия, пурпурную ткань.

Недавно обнаруженное захоронение стало 47-м курганом в Гордионе. Его высота достигает 8 метров, диаметр около 60 метров. Хранящиеся там кремированные останки признали самыми старыми среди прочих.

Внутри кургана была обустроена погребальная камера размером 3,1 на 2,8 м. Были найдены десятки бронзовых артефактов, в том числе котлы и кувшины, висящие на вбитых в стены железных гвоздях.

Ученые предположили, что останки принадлежали родственнику Мидаса, так как курган самого царя располагался поблизости. Найденные артефакты были переданы в местный музей. Их планируют отреставрировать.

Раскопки в Гордионе продолжаются уже 75 лет. Однако исследование многочисленных гробниц и поселений еще не закончено, сообщает Live Science.

Ранее в Египте были найдены гробницы эпохи Нового царства. Их возраст оценили более чем в 3 тысячи лет. По надписям ученые смогли определить имена и должности погребенных. Они не относились к роду фараонов, однако занимали высокие места в обществе.