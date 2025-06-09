Крупный выброс солнечной плазмы не достигнет Земли

Один из крупнейших за последние годы выброс плазмы, который произошел 8 июня на Солнце, не затронет Землю. Об этом говорится в сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Более точные данные о траектории распространения вчерашнего крупного выброса массы, полученные с коронографа LASCO/C3, подтвердили сделанный ранее предварительный вывод о том, что выброс идет мимо Земли. Плазма, согласно расчетам, ушла в направлении южного полюса солнечной системы, то есть в целом не заденет плоскость расположения планет", - говорится в сообщении.

8 июня специалисты лаборатории сообщили об исключительно крупном выбросе плазмы, сформированном в результате дестабилизации "гигантского солнечного протуберанца", который был зарегистрирован около 11:00 мск в районе южного полюса Солнца.

Отмечается, что, согласно прогнозу, 9 июня "выставлены довольно высокие риски геомагнитных бурь" - 56%, но они никак не связаны с этим выбросом.