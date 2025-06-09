Ученые научились превращать старые смартфоны в небольшие дата-центры

Исследователи из Университета Тарту предложили оригинальный способ борьбы с электронными отходами: переработку старых смартфонов в компактные дата-центры.

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Идею реализовали учёные Хубер Флорес, Ульрих Норбисрат и их коллеги, опубликовав работу в журнале IEEE Pervasive Computing.

Команда собрала прототип из четырёх устаревших смартфонов, убрав аккумуляторы и подключив внешние источники питания для безопасности. Устройства поместили в 3D-печатные корпуса, объединив в единую систему.

Стоимость переделки одного телефона составила всего €8. Прототип успешно протестировали под водой — он автоматически анализировал видео и считал морских обитателей, заменяя ручную работу дайверов.

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Такие мини-дата-центры можно использовать для сбора данных в городах — например, на автобусных остановках для подсчёта пассажиров или в сельской местности для мониторинга окружающей среды.

Исследование показывает: устаревшие гаджеты не обязательно превращать в мусор — при правильном подходе они становятся частью устойчивой цифровой инфраструктуры.