Поиск инопланетной жизни станет проще — ученые вдвое повысили точность анализа экзопланет
Международная команда астрономов представила новые методы анализа атмосфер экзопланет, которые позволят эффективнее искать следы жизни за пределами Солнечной системы.
Учёные применили трёхмерные модели, учитывающие реалистичное распределение облаков и типов поверхности, что вдвое повысило точность оценки отражённого света и спектральных «отпечатков» воды, кислорода и других молекул.
Ключевым инструментом стала модель 3D Cloud Generator, основанная на спутниковых данных Земли. Её тестировали на шести известных экзопланетах, включая Proxima b, и на модели планеты в системе Альфа Центавра.
Оказалось, что прежние упрощённые подходы завышали контраст отражения в два раза и искажали спектры, что могло приводить к ложным выводам.
Новая работа критически важна для будущих миссий вроде телескопа ELT и проекта Habitable Worlds Observatory. Уточнённые расчёты уже применяются при создании инструментов ANDES и PCS. Следующий шаг — адаптация моделей для данных с телескопа «Хаббл» и подготовка к запуску HWO.