Флагманский Oppo Find X9 Ultra получит 200-МП камеру

Свежие утечки говорят о том, что Oppo Find X9 Ultra станет не просто флагманом, но и камерофоном. Главной особенностью станет двойная перископическая камера с модулями на 50 и 200 мегапикселей. Использоваться могут сенсоры Samsung ISOCELL JN5 и HP5.

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По слухам, смартфон будет работать на новейшем 3-нм процессоре MediaTek Dimensity 9500. Это может стать неожиданным шагом, ведь в предыдущих моделях серии Ultra использовались Snapdragon.

Также обсуждается возможность, что более доступные версии Find X9 Pro и обычный Find X9 получат спектральный сенсор от Find X8 Ultra. Он улучшает передачу цвета и делает снимки кожи более «естественными».

Хотя официальной информации пока нет.