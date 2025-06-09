“Бомба замедленного действия”: кислотность моря достигла критического уровня

Кислотность моря достигла критического уровня, угрожая целым экосистемам, предупреждает о «бомбе замедленного действия» новое исследование. Подкисление океана уже перешагнуло критический порог для здоровья планеты, сообщают ученые о своем неожиданном открытии.

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Состояние Мирового океана хуже, чем считалось ранее, заявили ученые, предупреждая, что ключевые показатели показывают, что у нас “заканчивается время” для защиты морских экосистем.

Подкисление океана, которое часто называют “злым близнецом” климатического кризиса, возникает, когда углекислый газ быстро поглощается океаном, где он вступает в реакцию с молекулами воды, что приводит к падению уровня рН морской воды, поясняет The Guardian. Этот процесс повреждает коралловые рифы и другие океанические места обитания, а в крайних случаях может разрушать панцири морских существ.

До сих пор считалось, что подкисление океана не перешло своей “планетарной границы”. Планетарные границы – это естественные пределы ключевых глобальных систем, таких как климат, водные ресурсы и разнообразие дикой природы, за пределами которых их способность поддерживать здоровье планеты находится под угрозой исчезновения, поясняет The Guardian. В прошлом году ученые заявили, что шесть из девяти пределов уже были преодолены.

Однако новое исследование, проведенное Плимутской морской лабораторией Великобритании (PML), Вашингтонским национальным управлением океанических и атмосферных исследований и Совместным институтом изучения морских ресурсов Университета штата Орегон, показало, что “граница” подкисления океана также была достигнута около пяти лет назад.

“Подкисление океана – это не просто экологический кризис, это бомба замедленного действия для морских экосистем и экономики прибрежных районов”, – объясняет профессор PML Стив Уиддикомб, который также является сопредседателем Глобальной сети наблюдений за подкислением океана.

Исследование опиралось на новые и исторические физические и химические измерения, полученные из ледяных кернов, в сочетании с передовыми компьютерными моделями и исследованиями морской флоры и фауны, которые дали ученым общую оценку за последние 150 лет.

Было установлено, что к 2020 году среднее состояние океана во всем мире уже было очень близко к планетарному пределу подкисления океана, а в некоторых регионах – и за его пределами. Это определяется как то, что концентрация карбоната кальция в морской воде более чем на 20% ниже доиндустриального уровня.

По словам ученых, чем глубже они погружались в океан, тем хуже были результаты. На глубине 200 метров под поверхностью 60% мировых вод превысили “безопасный” предел подкисления.

“Большая часть обитателей океана обитает не только на поверхности, – говорит профессор Хелен Финдли из PML. – В глубинных водах обитает гораздо больше различных видов растений и животных. Поскольку эти более глубокие воды так сильно меняются, последствия подкисления океана могут быть намного серьезнее, чем мы думали”.

Профессор Финдли добавила, что это имеет огромные последствия для важных подводных экосистем, таких как тропические и даже глубоководные коралловые рифы, которые служили важными местами обитания и рассадниками для детенышей многих видов.

Когда уровень рН падает, кальцифицирующие виды, такие как кораллы, устрицы, мидии и крошечные моллюски, известные как морские бабочки, борются за сохранение своих защитных структур, что приводит к ослаблению раковин, замедлению роста, снижению размножения и выживаемости, отмечает The Guardian.

Авторы подчеркнули, что сокращение выбросов CO2 является единственным способом борьбы с подкислением в глобальном масштабе, но природоохранные меры могут и должны быть сосредоточены на регионах и видах, которые наиболее уязвимы.

Джесси Тернер, директор Международного альянса по борьбе с подкислением океана, которая не принимала участия в исследовании, комментирует:

“Этот отчет ясно показывает: у нас заканчивается время, и то, что мы делаем – или не делаем – сейчас, уже определяет наше будущее. Мы приходим к согласию с угрозой существованию, одновременно сталкиваясь с трудной реальностью, заключающейся в том, что большая часть подходящей среды обитания для ключевых видов уже утрачена”.

“Очевидно, что правительства больше не могут позволить себе игнорировать подкисление в основных политических программах”, – сказала она.