Якоря разрушают флору и фауну на дне Антарктики

Международная команда ученых в течение года наблюдала за состоянием морского дна в местах стоянки судов вокруг Антарктики. Оказалось, что якоря оставляют глубокие борозды и отложения ила, которые разрушают древние колонии губок и донную биомассу. По словам авторов, экосистемы в Антарктике восстанавливаются медленнее, чем в других регионах, поэтому даже небольшое вмешательство может иметь для них долгосрочные последствия. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Conservation Science.

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В водах Антарктики регулярно ходят морские суда — по оценкам, в 2022–2023 годах как минимум 195 туристических, научных и рыболовецких кораблей останавливались в этом регионе. Многие из них встают на якорь в самых отдаленных местах, тем самым потенциально нарушая морскую флору и фауну или повреждая подводные трубопроводы.

Международная команда ученых решила выяснить, как якоря и цепи влияют на моря Антарктики. Для этого в течение года они наблюдали за морским дном в 36 участках в районе Антарктического полуострова, Южных Шетландских островов и у острова Южная Георгия с помощью глубоководных камер. Съемка велась на всех уровнях — близко к поверхности, примерно в середине глубины и на высоте метра над дном. Особое внимание исследователи уделили участкам дна на глубине до 82,5 метров, где обычно лежали якоря кораблей на стоянке.

Ученые обнаружили свидетельства того, как якоря разрушают антарктическое морское дно: камеры показали глубокие борозды и отложения ила. В этих местах почти не осталось флоры и фауны — вместо этого исследователи увидели разрушенные колонии губок и полное отсутствие донной биомассы. При этом в непосредственной близости от стоянки кораблей ученые наблюдали процветающую экосистему.

«Наблюдаемый ущерб был нанесен трем гигантским вулканическим губкам, которые считаются, старейшими животными на планете и могут прожить до 15 тысяч лет», — добавил Мэтью Малреннан, первый автор исследования из некоммерческой экологической организации KOLOSSAL, США.

Кроме того, в поврежденных зонах раньше обитали морские пауки, антарктические осьминоги, солнечные звезды и разнообразные виды.Антарктические экосистемы очень чувствительны — большинство организмов растут медленно, не могут быстро перемещаться и живут только в этой части планеты, поэтому даже небольшое вмешательство может иметь долгосрочные последствия. В будущем новые данные позволят оценить масштабы разрушения морского дна и понять, сколько времени потребуется на его восстановление.