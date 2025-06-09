Предсказан массовый переход на использование роботов-доставщиков

До трети всех доставок будут выполняться роботами, считает эксперт ГК «Цифра».

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Генеральный директор группы компаний «Цифра» Михаил Аронсон рассказал на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», что беспилотные роботы в ближайшие годы смогут взять на себя около трети всех грузовых доставок. Он отметил, что именно в сфере доставки робототехника развивается очень быстро и уже становится массовой.

Аронсон объяснил, что в России активно создают масштабируемые и экономичные решения для беспилотной доставки. Такие технологии, по его словам, будут значительно дешевле традиционных способов, что сделает их привлекательными для бизнеса и пользователей.

В то же время в горной промышленности роботы пока используются очень редко и чаще в единичных случаях. Там подобные проекты обходятся дорого, и участие человека на производстве остаётся необходимым. Михаил Аронсон подчеркнул, что несмотря на успехи в доставке, горнодобывающая отрасль пока не готова к массовому внедрению робототехники.