В Windows 11 появится функция замедления работы ПК

Позже в этом году Microsoft добавит в Windows 11 новую функцию, которая может немного замедлять работу компьютера. Волноваться не стоит — это сделано для экономии энергии, особенно для владельцев ноутбуков.

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Функция называется User Interaction-Aware CPU Power Management. Она снижает производительность только в те моменты, когда вы не пользуетесь компьютером. Как только вы возвращаетесь к работе, всё снова работает на полную мощность.

Сейчас функция тестируется в предварительной версии Windows 11 (сборка 25H2) и, скорее всего, войдёт в финальный релиз. Microsoft пока не сообщает, насколько сильно можно сэкономить батарею или электричество — это будет зависеть от модели устройства и режима питания.