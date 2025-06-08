Названа причина, по которой упали сотни спутников Илона Маска

Десятки спутников Starlink от компании Илона Маска SpaceX падают ежегодно. «Спутникопад» может быть связан с солнечной активностью, предположил Денни Оливейра из Центра космических полетов имени Годдарда. Статья опубликована на портале Frontiers.

По его данным, SpaceX впервые начала запускать спутники Starlink в 2019 году. В 2020 упали два аппарата, в 2021 — 78, в 2022 — 99, в 2023 — 88, в 2024 — 316. Таким образом, группировка связи потеряла 583 объекта.

Исследователь отметил, что в январе 2025 года на орбите находились 7086 аппаратов, в июне — 8873, из них действующих — 7769.

По словам ученого, группа, в которую он входит, сопоставила график падения с разными природными явлениями и обнаружила четкую связь с солнечной активностью.

«Мы ясно показываем, что интенсивная солнечная активность текущего солнечного цикла уже оказала значительное влияние на повторные входы Starlink в атмосферу», — пояснил Оливейра.

Аналитик уточнил, что 70% спутников упали не во время сильных, а во время средних и слабых магнитных бурь. Это может быть обусловлено тем, резюмировал он, что слабые бури в целом длятся дольше, понемногу подтачивают орбиту и «подводят аппарат к неизбежному финалу».