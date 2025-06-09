В Замбии существовала древняя система письменности, опровергающая мифы об Африке

Деревянный ящик для инструментов охотников из Замбии с вырезанными на нем символами древней системы письменности "сона" стал настоящей сенсацией в социальных сетях, привлекая внимание к богатому культурному наследию страны, почти утраченному в колониальную эпоху. Этот артефакт, наряду с другими предметами, такими как искусно украшенный кожаный плащ, стал частью онлайн-кампании виртуального Музея истории женщин Замбии, созданного для возрождения роли женщин в доколониальных сообществах.

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"Нам с детства говорили, что африканцы не умеют читать и писать, - отмечает Самба Йонга, одна из основательниц музея, в интервью BBC (ресурс заблокирован в РФ). - Но у нас был свой способ записи и передачи знаний, который был полностью забыт и проигнорирован".

Кампания, названная "Рамка", использует социальные сети для демонстрации 50 объектов, собранных в основном в колониальную эпоху и хранящихся в музеях по всему миру, включая Национальный музей мировых культур в Швеции. Среди них - плетеные корзины для рыбной ловли, церемониальные маски, горшки, пояс из ракушек каури и 20 кожаных плащей, изготовленных мужчинами племени батва из шкуры антилопы лечве. Эти плащи, украшенные геометрическими узорами, использовались женщинами для защиты детей от непогоды.

"Геометрические узоры, тщательно, изящно и красиво выполненные", - описывает Йонга внешний вид плащей, подчеркивая их культурную ценность.

История этих артефактов началась для Йонги в 2019 году, когда она посетила Стокгольм и узнала от куратора Майкла Барретта о коллекции из 650 замбийских предметов и 300 исторических фотографий, собранных шведскими исследователями в XIX и начале XX века. Йонга была поражена:

"Как получилось, что в стране, у которой не было колониального прошлого в Замбии, в коллекции так много артефактов из Замбии?".

Вместе с соучредительницей музея Муленгой Капвепве она изучила архивы и обнаружила, что шведские этнографы, такие как Эрик Ван Розен, путешествовали по отдаленным районам Замбии, документируя предметы и их значение. Ван Розен, в частности, оставил 300-страничный блокнот с описаниями и иллюстрациями, показывающими, как создавались плащи.

"Он приложил немало усилий, чтобы показать дизайн плаща, все ракурсы и инструменты, которые были использованы, а также географию и расположение региона, откуда он был взят", - отмечает Йонга.

Особое внимание в проекте уделяется системе письменности "сона", использовавшейся народами чокве, лучази и лувале на северо-западе Замбии. Геометрические узоры, вырезанные на ящиках, масках и тканях, содержат математические принципы, отсылки к космосу и инструкции по общественной жизни.

"Сона" стала одним из самых популярных постов в социальных сетях, вызвав удивление и восторг пользователей, которые писали:

"Серьезно, что, что? Как такое возможно?".

По словам Йонги, первыми хранителями этой письменности были женщины, и некоторые старейшины общины до сих пор помнят ее значение, что подтверждает исследования ученых, таких как Маркус Матте и Паулюс Гердес.

Еще одним значимым артефактом стал точильный камень, принадлежавший женщинам из общины тонга на юге Замбии. Как выяснили исследователи, он был не просто кухонным инструментом, а символом женской силы. После смерти женщины его клали на могилу как надгробие в знак уважения к ее вкладу в продовольственную безопасность общины.

"То, что может показаться просто точильным камнем, на самом деле является символом женской силы", - подчеркивает Йонга.

Проект "Рамка" стремится опровергнуть миф о том, что африканские общества не обладали собственными системами знаний. Публикуя изображения артефактов в рамке, организаторы подчеркивают, как колониализм искажал восприятие истории Замбии, подавляя местные традиции.

"Наши отношения с нашим культурным наследием были разрушены и омрачены колониальным опытом. Также шокирует то, насколько сильно была урезана роль женщин", - говорит Йонга.

Она отмечает, что сегодня в Замбии растет интерес к возрождению культурного наследия через моду, музыку и исследования.

"У нас был свой язык любви, красоты. У нас были способы заботиться о своем здоровье и окружающей среде. У нас были процветание, союз, уважение, интеллект", - добавляет она.

Музей истории женщин Замбии, основанный в 2016 году, продолжает собирать и архивировать истории коренных народов, стремясь восстановить утраченные фрагменты культурного пазла.

"Мы пытаемся собрать пазл, даже не имея всех деталей, - мы ищем сокровища", - отмечает Йонга.

Проект "Рамка" уже изменил ее взгляд на историю и, по ее надеждам, вдохновит других на переосмысление культурной идентичности Замбии.