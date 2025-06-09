Археологи утверждают, что нашли точное место, где Иисус превратил воду в вино

Группа археологов утверждает, что с высокой степенью вероятности определила местоположение одного из ключевых эпизодов Нового Завета — превращения воды в вино на свадьбе в Кане Галилейской. Вопреки популярному паломническому маршруту, это может быть не Кафр-Канна (5 км от Назарета), а Хирбет-Кана — еврейская деревня в 12 км к северо-западу от города. Об этом сообщают Jerusalem Post.

© Naukatv.ru

Раскопки в Хирбет-Кане начались в 1998 году под руководством профессора Дугласа Эдвардса, а затем доктора Тома МакКоллоу. Археологи обнаружили разветвленную подземную пещерную систему, датируемую III веком н.э., где ранние христиане устраивали места поклонения. Это укрытие включало алтари, стены с изображениями крестов, имена паломников и надпись Кириос Лесу — «Господь Иисус».

Особую важность имеет находка каменных сосудов: на полке в одной из пещер стояли две банки, и было достаточно места еще для четырех — как раз шести, как в библейском описании. Считается, что именно в таких сосудах находилась вода, которую Иисус по просьбе Марии превратил в вино (Иоанн 2:11).

МакКоллоу отмечает:

«Все это указывает на то, что Хирбет-Кана считалась Каной Нового Завета с самого раннего периода».

Дополнительным подтверждением стало обнаружение элементов еврейской культуры: синагоги (бейт-мидраш), а также шести монет, отчеканенных во времена восстания Маккавеев.

Археологам не удалось найти в Кафр-Канне следов еврейского поселения, относящегося к римскому периоду, что делает ее менее вероятным местом чудесного события. По словам профессора Джеймса Табора, Кафр-Канна была выбрана паломниками в Средние века из-за ее более легкой доступности — восхождение к Хирбет-Кане было более утомительным. Но с исторической точки зрения, именно Хирбет-Кана имеет все признаки «настоящей» Каны Галилейской.

«Это открытие важно не только потому, что Кана была местом первого чуда Иисуса, но и потому, что, возможно, она имела для него личное значение — возможно, даже служила базой для его раннего движения», — подчеркнул Табор.

Сегодня церковь Свадьбы в Кафр-Канне ежегодно принимает от 200 до 800 тысяч туристов и паломников. Однако новые археологические данные могут изменить эти маршруты: сейчас все большее число ученых склоняется к тому, что подлинное место чуда — именно в Хирбет-Кане.