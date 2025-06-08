Власти США испугались неопознанных подводных объектов в Атлантике

В Атлантике зарегистрирована активизация неопознанных подводных объектов, что спровоцировало серьезную тревогу в правительственных кругах США. Начиная с весны 2023 года, частота обнаружения этих загадочных аномалий ощутимо возросла: от редких инцидентов до практически еженедельной фиксации. Факторы, обуславливающие это явление, пока что не поддаются объяснению.

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Отдельный интерес вызвал эпизод, случившийся в марте, когда оборудование зафиксировало присутствие объекта, оцениваемого в 10-12 метров в длину. Он двигался на глубине более километра с феноменальной скоростью, достигавшей 300 узлов, что превышает 500 км/ч.

Подобные параметры превосходят возможности всех известных на сегодняшний день подводных аппаратов, что привело экспертов в замешательство.