YouTube ввел жесткие санкции против пользователей блокировщиков рекламы

Видеохостинг YouTube значительно ужесточил борьбу с пользователями, использующими блокировщики рекламы, что привело к массовым сбоям в работе сервиса для этой категории зрителей. Согласно многочисленным сообщениям в сети, даже ранее эффективные расширения, такие как uBlock Origin и AdBlock, перестали функционировать. На проблему обратила внимание редакция издания Android Authority (AA).

YouTube давно известен своей непримиримой позицией по отношению к блокировщикам рекламы. Платформа постепенно наращивала свои защитные механизмы, стремясь вынудить пользователей либо отключить расширения, либо приобрести платную подписку Premium.

В последней главе этой затянувшейся «войны» пользователи сообщают о различных проблемах. Многие сталкиваются с предупреждениями о необходимости отключить блокировщик для продолжения просмотра, тогда как у некоторых домашняя страница YouTube остается полностью пустой. Воспроизведение видео становится невозможным до тех пор, пока расширение для блокировки рекламы не будет деактивировано.

Естественно, такое развитие событий вызвало волну негодования среди пользователей, активно обсуждающих проблему на форуме Reddit и в соцсетях.

В AA предполагают, что в ближайшее время появятся новые обходные пути для блокировки рекламы. В то же время, YouTube, вероятно, продолжит совершенствовать свои методы защиты.