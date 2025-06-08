«Аннушка»: почему так называли первый отечественный ядерный реактор

8 июня 1948 года в Челябинске-40 (который сейчас называется Озерск) был запущен первый отечественный промышленный ядерный реактор А-1. Но так он значился в документах, а называли его «Аннушкой». Один из участников советского атомного проекта, ветеран города и ПО «Маяк» Петр Иванович Трякин рассказал, откуда взялось ласковое прозвище.

«На очередном совещании с работниками объекта Ефим Павлович Славский произнес: «А ведь хорошо и вполне устойчиво работает «Аннушка», только нужно строго соблюдать утвержденный регламент работы, как указывал Курчатов. В этом залог нашей нормальной жизни». С тех пор первенец атомной промышленности стал называться «Аннушкой».

Ласковое женское имя всем понравилось, быстро распространилось и прижилось», – вспоминал Петр Иванович. Реактор А-1 строили подальше от любопытных глаз. Он изначально был не предназначен для получения электричества – там собирались синтезировать плутоний.

Объект возводили, строжайше соблюдая тайну и сильно торопясь. Так котлован шириной 100 м и глубиной 53 м выкопали почти за зиму 1946–1947 годов. И вот спустя год и девять месяцев строительство здания под первый в СССР ядерный реактор завершили. При высоте в 80 метров 53 метра приходились на подземную часть, где расположили реактор А-1 в 16 тысяч тонн. К испытаниям «Аннушки» приступили немедленно. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинской области могут возобновить строительство Южно-Уральской АЭС. Нужен ли региону атомный энергобъект – читайте в материале. Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин